البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لطرح البنك المركزي.

يُذكر أن وزارة المالية أعلنت من قبل عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، والمصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الجاري 2021.

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن قيمة السيولة المحلية لمصر واصلت ارتفاعها خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 1.9%، ما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها فى الفترة الماضية

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن السيولة المحلية ارتفعت خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه في أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021، كما ارتفع المعروض النقدي خلال يونيو إلى 1.25 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في مايو 2021.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري 2021.