«الإحصاء»: 98.3% من الشباب استخدموا «فيسبوك» و«تويتر» خلال 2020 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز، وطبقاً لتقديرات السكان عام 2021 بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة 21.3 مليـون نسمة، بنسبة 21% من إجمالي السكان، موزعين على 51,5% ذكور، و48.5% إناث.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2019 /2020، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالي 3 ملايين طالب، وذلك بنسبة 51.3% ذكور، و48.7٪ إناث، منهـم 162096 طالبًا مقـيدًا بالمعاهـد الفنية فوق المتوسـطة سواء الحكومية أو الخاصة، بنسبة 46.1 ٪ ذكور، و53.9٪ إناث.

وبلغت نسبـة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهر 77.9٪، موزعة على 45.9% ذكور، و54.1% إناث من إجمالي المقيدين، مقابل 22.1٪، موزعة على 53.1% ذكور، و46.9% إناث فــي الكليات العملية من إجمالي المقيدين.

كما بلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعات الخاصة 25.8٪، موزعة على 48.3% ذكور، 51.7% إناث من إجمالي المقيدين، مقابل 74.2٪، موزعة على 56% ذكور، و44% إناث فـي الكليات العملية.

وسجل متوسط عــدد الطلاب لكل عضو هيـئة تدريس ومعاونيهم 24 طالبًا في الجامعات الحكومية والأزهر، مقابل 18 طالبًا بالجامعات الخاصة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2019، بلغ إجمالي عــدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 456561 خريجا، منهم 192403 ذكور، و264158 إناث، ومنهـم 428561 خريجاً مــن الجامعات الحكومية بنسبة 93,9٪، و28000 خريج من الجامعات الخاصة بنسبة 6.1٪.

ووفقا لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020، بلغت نسبة مساهمة الشـباب خلال المرحلة العمرية من 18 إلى 29 سنة في قوة العمل 38.7٪، منهم 62.9٪ ذكــــور، و13.3٪ إناث من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل متوسط.

وأشارت البيانات إلى أن 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلون على مؤهل جامعي فأعلى، و17.8% حاصلون على مؤهل أقل من المتوسط، و7.5٪ من الأميين، و6.1% يقرأون ويكتبون وحاصلون شهادة محو أمية، و3.8% حاصلون على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7% حاصلون على الثانوية العامة والأزهرية.

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2٪، بواقع 53٪ ذكور، و80.4٪ إناث، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3٪، موزعة على 15.7% ذكور، و54.2٪ إناث.

أما نسبـة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية فسجلت 23% من إجمالي العاملين، موزعة على 19.4٪ ذكور، و50.3٪ إناث، فيما وصلت نسبــة الشباب المشـتركين في التأمين الصحي إلى 17.9٪ مـــن إجمالي العاملين، موزعة على 14% ذكور، و46.5٪إناث.

كما بلغ معدل البطالة بـين الشباب 15.4٪، موزعة على 10.9٪ ذكور، و37.6٪ إناث، وسجل معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهـل جامعي فأعلى 33.3٪، بنسبة 23.5٪ ذكور، و49.8٪ إناث، مقابل 12٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني، بنسبة 9.5% ذكور، و33.5٪ إناث.

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2019، بلغت نسبة حالات الزواج للذكور في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة 59.7٪ من إجمالي حالات الزواج خلال عام 2019، مقابل 82,3٪ للإناث، وسجلت نسبـة إشهارات الطـلاق للذكـور في نفس الفئة العمرية 19.7٪ من إجمالي إشهارات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإناث.

وبلـــغ معـــدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة 0.8% لكل ألف شاب، موزعة على 1.0 لكل ألف من الذكور، و0,5 لكل ألف من الإناث.

وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2019 /2020، فإن 66.2% من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة استخدموا الحاسب الآلي، و71.2% من الشباب نفس الفئة العمرية استخدموا شبكة الإنترنت، كما أن 99.3% من الشباب (99.6% ذكور ، 99% إناث) من إجمالي مستخدمي الإنترنت يستخدمونه لإرسال المعلومات عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت المعلومات أن 98.3% من الشباب من إجمالي مستخدمي الإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر)، وأن 99.9٪ من الشباب (100٪ ذكور، 99.8٪ إناث) يستخدمون الهاتف المحمول.