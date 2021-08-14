من «فيسبوك» إلى الشحن.. القصة الكاملة لقتل راقصة أجنبية بالتجمع الخامس

في 23 يوليو الماضي، تلقت أجهزة الأمن في القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة ملقاة بالقرب من أحد المصاعد داخل كمبوند في التجمع الخامس، وأشارت المعاينة الأولى إلى أن الوفاة طبيعية، لأن الفتاة كانت ترتدي ملابسها كاملة، ولم تظهر على جثمانها أي آثار عنف.

وبعد ساعات من التحقيق، كشفت أجهزة الأمن هوية الفتاة، وتبين أنها راقصة أجنبية من دولة فيتنام تعمل في مصر، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها، لبيان أسباب وفاتها، وتحفظت النيابة على متعلقاتها وهاتفها المحمول لاستكمال التحقيقات.

صداقة بـ«فيسبوك»

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل الراقصة الأجنبية، أنها تعرضت للقتل على يد شاب من محافظة السويس، استدرجها داخل كمباوند في التجمع الخامس بزعم الاتفاق على إحياء حفل زفاف، وعندما حضرت فوجئت بخديعة الشاب الذي حاول الاعتداء عليها داخل شقة تحت التجهيز، فقاومته فخنقها حتى الموت، وألقى بجثمانها أمام أحد المصاعد وفر هاربًا من مسرح الجريمة حتى ألقى الأمن العام القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

علاقة مع شاب

وأفادت تحقيقات النيابة بأن الشاب المتهم بقتل الراقصة الأجنبية في التجمع الخامس تعرف عليها عبر موقع «فيسبوك»، وأقام معها علاقات غير شرعية عبر الإنترنت نظير حصولها على مبالغ مالية عن كل مرة، وأن الراقصة حصلت منه على مبلغ 5 آلاف جنية كان يقوم بتحويلها إلى حسابها.

وقبل الحادث طلب الشاب من الراقصة أن تكون العلاقة مباشرة، فرفضت، فخطط المتهم إلى استدراجها إلى التجمع الخامس داخل الكمباوند الذي ذهب إليه مرات كثيرة للمعاينة بغرض شراء شقة، فأوهمها بالحضور بهدف الاتفاق على إحياء حفل زفاف.

شحن الجثمان

شرح الشاب المتهم بقتل الراقصة الأجنبية في التجمع الخامس تفاصيل جريمته، حيث طلب منها أن ترد إليه مبلغًا ماليًا استولت عليه خلال وجود علاقة بينهما عبر الإنترنت، فرفضت، فطلب منها أن تقيم معه علاقة مباشرة نظير المبلغ، فرفضت أيضًا، وحاولت الاستغاثة، فأسرع إلى كتم أنفاسها حتى الموت.

وانتهت النيابة من خلال التحقيقات إلى أن الواقعة جريمة قتل عمد، وقررت حبس المتهم، وتابعت سفارة فيتنام التحقيقات وتسلمت جثمان الراقصة تمهيدًا لشحنه ظهر اليوم إلى بلدها.