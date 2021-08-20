رنا سماحة تشارك متابعيها صور حملها الأول على «إنستجرام»: إحساس كبير

أعلنت المطربة رنا سماحة، عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، حيث نشرت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، عدة صور تظهر حملها معلّقة عليها: «إحساس كبير.. شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا».

وانهالت تعليقات الجمهور بالتهاني للمطربة رنا سماحة بسبب قدوم مولودها الأول.

رنا سماحة تستعد لحفل غنائي بساقية الصاوي

وتستعد رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي في سبتمبر المقبل على مسرح ساقية الصاوي، وأعلنت ذلك، عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «بناءً على طلب الغاليين حبايب القلب، إن شاء الله يوم 7 سبتمبر، بساقية الصاوي بالزمالك الساعه 8 مساءً بقاعة النهر، هاستناكم ومجهزلكم مفاجآت حلوة كتير».

وطرحت رنا سماحة مؤخرا أغنية بعنوان «أوبا» التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتدور فكرة الكليب حول فتاة تحب شابا وتصلها رسالة منه، بأنه يبادلها الحب، لتتفاعل مع الرسالة وتشعر بكثير من السعادة والبهجة إلى أن تكتشف في نهاية الفيديو أنه أرسلها عن طريق الخطأ.

آخر أعمال رنا في الدراما

وشاركت مؤخرا رنا سماحة بمسلسل «جمع سالم»، بجوار عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، زينة، وريم البارودي، ودلال عبد العزيز، ومحمد شاهين، وعادل عبد الرازق، وملك قورة، ومحمد علاء، وأحمد صيام، وعبد الرحمن أبوزهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد ناير.

وكان آخر ظهور اجتماعي لرنا في يوليو الماضي، حيث حرصت علي تقديم واجب العزاء لرامي صبري في وفاة شقيقه، الذي رحل عن عالمنا في حادث غرق.