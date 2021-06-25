إصابة رنا سماحة بنزلة شعبية حادة

أعلنت الفنانة رنا سماحة، إصابتها بنزلة شعبية حادة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلة «نزلة شعبية حادة دور كل سنة الحمدلله» وهو البوست الذي تفاعل معه جمهورها بشكل كبير وتمنوا لها الشفاء وطالبوا الجميع بالدعاء لها.

كليب أوبا

يذكر أن من آخر الأعمال الفنية التي قدمتها رنا سماحة أغنية بعنوان «أوبا» التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب معتمدة على الالوان ونشر البهجة من خلال الكليب.

وتدور فكرة الكليب حول فتاة تحب شاب وتصلها رسالة من هذا الشاب، بأنه يحبها لتتفاعل مع الرسالة وتشعر بكثير من السعادة والبهجة إلى أن تكتشف في نهاية الفيديو أنه أرسلها عن طريق الخطأ.

مسلسل جمع سالم

أما على مستوى التمثيل، فكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها رنا سماحة مسلسل جمع سالم، الذي شاركت فيه بجانب زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين وعادل عبد الرازق وملك قورة ومحمد علاء وأحمد صيام وعبد الرحمن أبو زهرة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد ناير.

وأغنية «أوبا» هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرا على الملحن سامر أبو طالب وأقامت حفل زفاف كبير في أحد الفنادق وحضره عدد كبير من الفنانين من بينهم تامر حسني، ومصطفي حجاج، وأحمد جمال، ومصطفي جاد ومحمد شاهين.