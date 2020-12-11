صورة.. أحمد جمال يهنئ رنا سماحة وزوجها بزفافهما: ربنا يسعدكم
كتب:
نرمين عفيفي
04:07 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
الفنان أحمد جمال
هنأ الفنان أحمد جمال زميلته بالوسط الفني الفنانة رنا سماحة، نجمة ستار أكاديمي، بمناسبة زفافها على الملحن سامر أبو طالب، ونشر صورة لها وزوجها من حفل الزفاف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب أحمد جمال، قائلا: "مليون مبروك لسامر ورنا.. ربنا يسعدكم، أنا اللي عالشمال ورا ده".
واحتفلت المطربة ونجمة ستار أكاديمي "رنا سماحة" بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق النيلية في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
وكانت الفنانة رنا سماحة قد طرحت أحدث كليباتها الغنائية الشهر الماضي، الذي يحمل اسم "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" للمخرجة بتول عرفة، الذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".
وشارك رنا سماحة بتمثيل الكليب زوجها الملحن سامر أبو طالب، الذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير؛ إذ فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر، ليتموا زواجهما أمس.