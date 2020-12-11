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صورة.. أحمد جمال يهنئ رنا سماحة وزوجها بزفافهما: ربنا يسعدكم

كتب:

نرمين عفيفي
04:07 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
الفنان أحمد جمال

الفنان أحمد جمال

هنأ الفنان أحمد جمال زميلته بالوسط الفني الفنانة رنا سماحة، نجمة ستار أكاديمي، بمناسبة زفافها على الملحن سامر أبو طالب، ونشر صورة لها وزوجها من حفل الزفاف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد جمال، قائلا: "مليون مبروك لسامر ورنا.. ربنا يسعدكم، أنا اللي عالشمال ورا ده".

واحتفلت المطربة ونجمة ستار أكاديمي "رنا سماحة" بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق النيلية في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكانت الفنانة رنا سماحة قد طرحت أحدث كليباتها الغنائية الشهر الماضي، الذي يحمل اسم "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" للمخرجة بتول عرفة، الذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".

وشارك رنا سماحة بتمثيل الكليب زوجها الملحن سامر أبو طالب، الذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير؛ إذ فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر، ليتموا زواجهما أمس.

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