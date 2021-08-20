مهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي» يكرم الفنان خالد محروس في الدورة الـ11

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، تكريم الفنان السكندري خالد محروس، في حفل افتتاح الدورة الـ11 للمهرجان، بقصر ثقافة الأنفوشي يوم 22 أغسطس الجاري.

الفنان السكندري خالد محروس بدأ حياته الفنية في قصر ثقافة الأنفوشي والمراكز الثقافية المختلفة، فاحترف التمثيل والغناء، وقدم عدداً من العروض المسرحية، منها مسرحية «فارس يد الهاون» إخراج طلعت الدمرداش، ومسرحية «ليلة النوروز» للمخرج أحمد عبدالجليل، وتعود بدايته الاحترافية إلى عام 1993، من خلال مسرحية «النهاردة آخر جنان» للمخرج مصطفى الدمرداش.

مسرحية «عبده مشاكل» وفيلم «مربع برموده»

كما قدم عدة أعمال على مسرح الدولة، أهمها مسرحية «فرصة سعيدة» للمخرج محمد جمعة، وشارك في بطولة أول الأعمال المسرحية التي قدمتها فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، من خلال مسرحية «بنات اسكندرية» للمخرج أشرف فاروق، وتعرض له حالياً بالإسكندرية مسرحية «عبده مشاكل»، ويشارك في فيلم «مربع برموده» مع عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، من إخراج طارق رفعت.

وتقام فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي» في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية.

الدورة الـ11 من «مسرح بلا إنتاج الدولي» تحمل اسم أشرف زكي

جدير بالذكر أن الدورة الـ11 من مهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي» تحمل اسم الفنان الكبير أشرف زكي، ويقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.