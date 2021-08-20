مصرع شاب بطلق خرطوش في ظروف غامضة بمدينة السلام

تكثِّف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش في البطن، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى مصطفى حسين محمد في العقد الرابع من العمر ومقيم بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في البطن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب بطعن سكين بسبب خلافات الجيرة في المقطم

يذكر أن مأمور قسم شرطة المقطم قد تلقى إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بمقتل شاب متأثرا بإصابته بطعن سكين، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد أحمد عبد الله، 22 عاما، مصاب بجرح طعني في الصدر وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات أن خلافات نشبت بين المجني عليه وجار مقيم في المنطقة بسبب تعدي المتهم على والد المجني عليه بالسب والقذف، وعلى الفور توجه المجني عليه للتشاجر مع المتهم ومعه أحد أقاربه، فسدد المتهم طعنة للمجني عليه بواسطة سلاح أبيض سكين، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى البنك الأهلي لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.