عفاف شعيب: «فيصل ندا مات من القهر»

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن مصر يوجد بها كتاب جيدون جدًا، مثل محمد جلال عبدالقوي، ويسري الجندي، ومجدي صابر، وفيصل ندا «اللي اتوفى من قهرته»، معقبة: «والله العظيم الراجل اتقهر ومات، يا عيني»، وهؤلاء الكتاب لديهم فكرة وثقافة ورؤية.

انتقاد الورش الفنية

وأضافت «شعيب»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم الجمعة: «مع احترامي الشديد لكل الورش.. يا جماعة ورش إيه! اهدوا شوية، والله بالصدفة بفتح التليفزيون وقعدت لقيت عمل فني يشبه حوار 5 أشخاص قاعدين على القهوة، فقلبت، ولقيت نفس الحوار ونفس القعدة، ولكن الأشخاص مختلفين، فقلت إيه ده! دي حاجة جديدة علينا».

رفض النصوص الدرامية الجيدة

وتابعت: «فيه نصوص حلوة بتقدم القدوة والدراما الحلوة، وتُرفض، رغم أنها تقدم الواقع في مصر والدول العربية»، مشددة على ضرورة أن تكون اللجنة الخاصة بالرقابة بها أشخاص على قدر كبير من الثقافة والخبرة، والفترة المقبلة يجب أن يلجأوا إلى الخبرات القديمة والأجيال التي لديها خبرة في العمل بالفن.

وأوضحت: «لما كنت بشوف محمود مرسي، وسميحة أيوب وزوزو نبيل، بترعب، وكنت أحني لهم القبعة وأعملهم ألف حساب، ومحمود مرسي اللي كان أستاذي أمثل قصاده! كانت كبيرة بالنسبة لي»

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، كان مسلسل «ختم النمر»، وهو من تأليف الكاتب محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ميرهان حسين، ونسرين طافش، وأحمد صلاح حسني، وعُرض في الموسم الرمضاني 2020، وتدور قصته، وتدور أحداثه حول عمر النمر (أحمد صلاح حسني) الذي يحب هنادي (ميرهان حسين)، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم بينهما ويبدو أنه يهدد قصة حبهما.