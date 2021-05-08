عفاف شعيب للباحثين عن مقاطع جريئة لـ شمس البارودي: سيبوها لحياتها

انتقدت الفنانة عفاف شعيب، بعض الجماهير الذين ما زالوا يبحثون عن المشاهد الجريئة التي قدمتها الفنانة المعتزلة شمس البارودي في بعض الأفلام التي قامت ببطولتها، مطالبة هؤلاء أن يتركوها لحياتها الجديدة بعد الاعتزال، وألا يبحثوا على تلك المقاطع أو يحاولوا مشاهدتها من جديد.

وأضافت «شعيب»، خلال لقائها مع برنامج «شيخ الحارة والجرئية»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أن هذه الفنانة المعتزلة، اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بنية سليمة وخالصة إلى الله، فما الداعي للقيام بذلك.

وأردفت أن شمس البارودي امرأة جميلة جدا، وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى قوية، كما أنها امرأة «بيتوتية» وتحب بيتها وزوجها، وتحافظ على كيان بيتها، ولهذا على الجميع أن يتركوها تواجه حياتها الجديدة.

وردا على ذلك أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي، أن هؤلاء الجماهير، لا يبحثون عن تلك المقاطع ويشاهدونها من باب «المعايرة»، بل لأنهم يحبون هذه الفنانة ويرونها امرأة جميلة وملامحها جذابة، وفقا لتعبيرها.

وهو ما ردت عليه عفاف شعيب، مؤكدة أنها ما زالت جميلة وكل الناس يحبونها، ولم ينتقص الحجاب شيئا من جمالها.

وكانت قد قررت الفنانة شمس البارودي، اعتزالها حياة الفن، واتجهت لارتداء الحجاب عام 1985 بعد عودتها من السعودية لأداء مناسك العمرة، وبعد ذلك ارتدت النقاب لفترة، ثم تخلت عنه والتزمت بالحجاب فقط حتى وقتنا هذا.