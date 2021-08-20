لبلبة وسمير صبري وفاروق فلوكس أول الحضور في عزاء السيناريست فيصل ندا

بدأ عدد من الفنانين وصناع السينما والدراما في التوافد على عزاء الكاتب الراحل فيصل ندا، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. ويتقبل واجب العزاء نجله عمرو ندا، والمخرج أشرف أبو النجا، وكان أول الحاضرين الفنان سمير صبري، والفنان فاروق فلوكس، والفنانة لبلبة، والناقد الفني الأمير أباظة، وشريف خيرالله، وحنان سليمان رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس المجلس القومي للسينما ومندوب وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والمخرجين.

إطلاق اسم فيصل ندا على إحدى المنشآت الثقافية الجديدة

وقال خالد عبدالجليل، على هامش العزاء، للصحفيين المتواجدين، إنه يحمل رسالة من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بإطلاق اسم فيصل ندا، على إحدى المنشآت الثقافية التي يجري إنشاؤها الآن، وسيجري الإعلان -بمجرد الانتهاء منها- في حفل تأبين ستجري إقامته للراحل.

فيصل ندا و60 عاما من العطاء في السينما والمسرح

وكان السيناريست فيصل ندا، توفي يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من 60 عاما بين السينما والدراما والمسرح، وقدم خلالها عددا كبيرا من الأعمال لأهم وأبرز النجوم، وقدم أعمالا صنعت الكثير من النجوم ومنها «يارب ولد» و«المتزوجون» و«المغتصبون»، وغيرها من الأعمال التي شكلت وجدان المشاهد العربي.

وكان فيصل ندا، كشف في تصريحات سابقة، عن اكتشافه لكل من: شريهان وعادل أدهم، وعبدالله غيث، وغيرهم من الفنانين.

وشيع جثمان الراحل يوم الثلاثاء الماضي من مقابر العائلة، دون حضور أي من الفنانين واكتفى عدد منهم بنعيه ومنهم نبيلة عبيد، كما نعته وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وأوصت بالوقوف دقيقة حداد على روحه في كل مسارح الدولة يوم الوفاة.