اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 .. من هنا حملت السعودية اسمها

ينتظر الملايين في المملكة العربية السعودية، اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443، وهو اليوم الذي يمثل مناسبة خاصة لدى السعوديين نظرا لأنه يوافق ذكرى يوم توحيد المملكة وحملها اسمها الحالي.

ويعد اليوم الوطني السعودي واحد من أهم الأعياد الرسمية في السعودية، حيث أن له العديد من الطقوس والتقاليع ومنها إقامة الاحتفالات والفعاليات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا فضلا عن أنه يعتبر إجازة رسمية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

ونظرا لأهمية اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443، يبحث ملايين من السعوديين في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي الـ 91 لعام 1443 – 2021.

وقد حددت السعودية موعد والتي حددتها المملكة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443، في يوم 23 سبتمبر المقبل، الذي يتزامن مع يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443.

ومن المقرر أن تمنح السعودية في اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 إجازة رسمية لجميع القطاعات المختلفة في السعودية، تمجيداً لهذه الذكرى المجيدة، التي تشير لتوحيد المملكة العربية السعودية وحملها اسمها الحالي.

سبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية.