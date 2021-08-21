ديوان عام محافظة قنا ينفي إعفاء رئيس مدينة دشنا من منصبه

أكد ديوان عام محافظة قنا، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إعفاء السيد عبد الراضى عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من مهام منصبه، موضحا «أن رئيس مركز ومدينة دشنا، سوف يتم إحالته للتقاعد بعد عشرة أيام وذلك لبلوغه السن القانونية طبقا لقانون الخدمة المدنية».

وأهاب ديوان عام المحافظة في بيان رسمى، اليوم السبت، بجميع المواطنين ضرورة تحرى الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة قنا.

يذكر أن السيد عبد الراضى عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عمل رئيسا لعدد من مدن ومراكز المحافظة ويتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة و النزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به في أداء العمل، كما يتمتع بالحب والاحترام ودماثة الأخلاق وسط زملائه بالعمل.

وكانت محافظة قنا، فتحت باب التقديم لمسابقة المحليات لروؤساء القرى المختلفة في المحافظة، وفق شروط معينة منها: الانتداب من المصالح الحكومية الأخرى، كما شكلت لجنة لفحص تلك الأوراق وإجراء اللقاءات والاختبارات مع المتقدمين، فيما لم تعلن المحافظة عن أسماء من اجتازوا تلك الاختبارات.