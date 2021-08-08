محافظ قنا: فحص 581 ألفا و920 نخلة لمكافحة «سوسة النخيل»

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألف و920 نخلة، من أجل مكافحة آفة «سوسة النخيل الحمراء» بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح «الداودي» أن الإدارة قامت بمعالجة 114نخلة، جرى الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 25 نخلة أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا قامت الإدارة بفحص جميع شجر النخيل بها والبالغ عدده 1184 نخلة، وجرى التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وأكد «الداودي» على مسئولي الزراعة ومسئولي إدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد أي حالات إصابة وتحديد درجة خطورتها موجها بضرورة عمل ندوات توعوية لصغار الفلاحين لتعريف بأعراض الإصابة، والطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل، وكذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، والأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.