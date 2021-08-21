حبس رجل أعمال هارب من «146 سنة سجن» بالجيزة: باع شقق بنوك لحسابه

قررت جهات التحقيقات، حبس رجل أعمال هارب من أحكام قضائية، وصدر ضده 149 سنة سجن لاتهامه في 45 قضية نصب، والاستيلاء من البنوك على مبلغ 100 مليون جنيه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تمكّنت القوات صباح أمس، من ضبطه في إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أنَّ المتهم باع مشروعًا سكنيًا مملوكًا للبنوك، للمواطنين على أنَّه مملوك له، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدَرت قرارها السابق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

القبض على المتهم

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أنَّ بداية الواقعة، كانت بورود معلومات للقوات من مباحث القاهرة والجيزة، يفيد بصدور عدة أحكام قضائية ضد رجل أعمال لديه شركة أعمال مقاولات وبيع شقق سكنية بمدينة نصر و6 أكتوبر، وجرى تشكيل فريق بحث وتحر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتمّ إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة، وألقي القبض على المتهم في أثناء تردده على إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتحفظ عليه، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

أحكام قضائية

كانت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط متهم هارب من 22 سنة سجن لصدور ضده حكمًا قضائيًا في قضايا شيكات ونصب بمنطقة العمرانية، وذلك بعد أن أعدت القوات عدة مأموريات وتمكّنت من ضبط المتهم في أثناء تردده على منطقة العمرانية، وتحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.