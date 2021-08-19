القبض على رجل أعمال هارب من 146 سنة سجن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط «مالك مصنع للمنتجات الزجاجية- مقيم محافظة المنوفية»، ومحكوم عليه في عدد «110» أحكام فى قضايا «شيكات»، بإجمالى مدد حبس بلغت 146سنة.. حال تردده على مقر إحدى الشركات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على متهم محكوم عليه بـ119 سنه سجن

وفي سياق آخر، وتحديدا في منتصف مارس الماضي، نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يملك شركة مقاولات، كان صدر ضده حكم بالحبس في 88 حكم حبس جزئي ومستأنف، لاتهامه بـ«تبديد، شيكات، نصب»، إذ بلغ مجموع أحكام الحبس 119 سنة و6 أشهر .

ضبط متهم محكوم بـ471 سنة سجن

وفي أوائل سبتمبر من العام الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنشاءات، أثناء تواجده في التجمع الخامس، وذلك على خلفية إدانته بعدد كبير من القضايا، بلغت 428 حكم قضائي صادر بحقه وتحديداً في قضايا «تبديد وشيكات»، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 471 سنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.