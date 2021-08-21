رئيس جامعة القاهرة يعلن 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي» تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أنَّ الـ90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

جامعة القاهرة: استقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات

وقال الخشت، إنَّ جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.

و في السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في مصر عن تخصيصها لعدد من المنح الدراسية بالجامعات لها للطلاب الأوائل المتميزين وذلك تقديراً لهم ولمكانتهم العلمية التي ساعدتهم في تحقيق المراكز الأولى المتقدمة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ يومي عن توفير 200 منحة دراسية لطلاب مراحل البكالوريوس بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان».

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّه بالتعاون مع هيئة الوكالة الأمريكية تمّ توفير 30 منحة دراسية أيضًا للطلاب الأوائل للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب إعلان الجامعة الألمانية أيضًا عن توفير عدد من المنح الدراسية وكذلك مدينة زويل والجامعة المصرية اليابنية.