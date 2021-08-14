رئيس جامعة القاهرة يبحث مع طب الأسنان مبادرة «سد الفجوة المعرفية»

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال رئاسته، اليوم السبت، لاجتماع مجلس كلية طب الفم والأسنان، عدد من الموضوعات المهمة، منها تفاصيل المبادرة التي دعا إليها لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات والمراكز والمجلات البحثية العشرة الأولى على مستوي العالم، بهدف رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر الأكثر أهمية وبروزا في العالم في ضوء التصنيفات العلمية في التخصصات المختلفة، بهدف رسم خريطة علمية للفكر العلمي والتكنولوجي العالمي بوضعه الراهن ومقارنتها بأوضاعنا في جامعة القاهرة.

مجلس كلية طب الفم والأسنان

وتم خلال الاجتماع اختيار ممثل مجلس الكلية الأساسي والاحتياطي في لجنة اختيار عميد الكلية الجديد عن طريق الاقتراع السري وفقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن بترشيح مجلس الكلية لعضو «من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة»، وفقًا للبند الثالث من المادة الثانية في القرار الوزارى المشار إليه.

كما تم تشكيل لجنة للفرز من أعضاء مجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، حيث انتهت عملية التصويت إلى اختيار الدكتور حمدى أبو الفتوح، عضوًا أساسيًا والدكتور خالد توفيق عضوًا احتياطيًا.

ومن جانبه، رحب الدكتور عاطف شاكر، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، بترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، مؤكدًا الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للكلية وبخاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس «كورونا».

يذكر أن المادة الثالثة من القرار الوزاري المتعلق بهذا الشأن تنص على اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أوعمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولون مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.