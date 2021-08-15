شروط الترشح لمنصب عميد كلية التمريض جامعة القاهرة.. يبدأ 21 أغسطس

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، من خلال لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد المختلفة، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة، في الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، حتى 26 أغسطس الجاري، موضحة شروط الترشح لمنصب عميد كلية التمريض جامعة القاهرة، وكذلك التنبيهات

شروط الترشح

وقالت جامعة القاهرة في منشور لها عبر الموقع الرسمي: «على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 293 بتاريخ 27 يناير الماضي، في الترشح لمنصب عميد الكلية، التقدم بعدد من الأوراق»، موضحة شروط الترشح لمنصب عميد كلية التمريض جامعة القاهرة، والمتمثلة في 6 نقاط يجب توافرها في كل مرشح لمنصب العميد.

* طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويجري الحصول عليه من مقر اللجنة.

* خطة عمل خاصة بالمرشح تشمل أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكليات.

* السيرة الذاتية لكل مرشح وتكون باللغة العربية.

* عدد 4 بيان حالة لوظيفة المرشح من الكلية.

*عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي وتكون حديثة وسارية.

* عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس «4X 6».

وتابعت جامعة القاهرة، بأنه من ضمن شروط الترشح لمنصب عميد كلية التمريض جامعة القاهرة، أن تقدم الطلبات من قبل المرشحين باليد من أصل وخمس نسخ، مرفقاً بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشؤون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وذلك طبقا للجدول الزمني المحدد من قبل مجلس جامعة القاهرة.