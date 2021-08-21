خطوات الحصول على ترخيص العمل بمهنة السايس.. اعرف المستندات المطلوبة

بعد صدور اللائحة التنفيذية، في يناير الماضي للقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص تنظيم انتظار السيارات بالشوارع المعروف بـ قانون السايس، أشارت المادة 4 من القانون إلى أنَّ خطوات الحصول على ترخيص العمل بمهنة السايس ورخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، تتمثل في التقدم إلى اللجنة المختصة بالأوراق المطلوبة لتتولى فحصها لإصدار رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة في صورة بطاقة الرقم القومي، وألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص، وشهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات، والموقف من الخدمة العسكرية، رخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الرخصة، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

تحديد الساحات وأماكن الانتظار

وأكّد القانون، أنَّ تحديد ساحات وأماكن الانتظار مشروطة بعدم إعاقة حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك. وفيما يتعلق بتسعيرة الانتظار أوضح القانون، أنَّ تحديد مقابل انتظار المركبات يأتى حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة كل مكان فالمناطق الراقية تختلف عن المناطق الشعبية.

استيفاء البيانات المطلوبة

وفي حالة عدم استيفاء طالب الرخصة المستندات المطلوبة يتمّ إخطاره على عنوانه المرفق بالطلب خلال 30 يومَا من تاريخ استلامه باستيفاء المطلوب خلال 15 يومًا، وفي حالة التأخر يتمّ وقف الطلب، كما أن طلب الحصول على الترخيص يمكن رفضه بقرار مُسبب، في حالة عدم توافر أي من الشروط المطلوبة وعدم انطباقها على الشخص.