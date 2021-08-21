رئيس «العاملين بالمالية»: التحديات الداخلية والخارجية تدفعنا نحو المزيد من التفاني في العمل

دعا عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال إلى المزيد من التفاني والإخلاص في العمل، باعتبارهم أحد أبرز أذرع العملية الإنتاجية، وإدارة الدولاب الوظيفي في كافة المؤسسات ومواقع العمل والإنتاج.

المرحلة المقبلة

ووجه عبدالفضيل خلال احتفالية اللجنة النقابية بديوان عام وزارة المالية برئاسة خالد الصياد، وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من قيادات الوزارة والنقابيين، لتكريم العامل المثالى، الشكر إلى وزير المالية، لدعمه وإيمانه بدور التنظيم العمالي داخل الوزارة، موضحا ًأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تكريم العامل المثالي بإعتباره قدوة يحتذى به، ولتشجيع الأخريين على الإخلاص في العمل وتطوير أنفسهم من خلال التدريب والتثقيف والتوعية.

وقال عبد الفضيل، وفق بيان صادر عن النقابة العامة اليوم السبت، بشأن الاحتفالية، إن الوزير الهمام الذي قاد الوزارة في مرحلة حساسة يمر بها الوطن، وفي إعتقادي أنها مرحلة لم يسبق وأن مرت بها مصر من حيث حجم التحديات الداخلية والخارجية.

جهود غير مسبوقة على أرض الواقع

وأضاف: «معيط تمكن بإثبات جدارة غير مسبوقة على أرض الواقع كشفت عنها كل المؤشرات والإنجازات والإشادات المحلية والدولية، التي حظيت بها الوزارة وسياساتها في عهده، مشيرا إلى أنّ اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية برئاسة خالد الصياد لا تتقاعس لحظة في مهمتها النقابية ليس من أجل مصالح وحقوق العمال المشروعة فقط، ولكن بالمشاركة في كل برامج النهوض بالوزارة وخدماتها.

وتابع: «اليوم ومن خلال هذه الإحتفالية نريد أن نثمن ونعلن أمام الرأي العام عن تقديرنا للعقلية التي تدير هذه الوزارة بقيادة الوزير معيط، الذي يؤمن إيماناً كاملاً بالدور الذي يلعبه التنظيم النقابي العمالي داخل الوزارة وكافة قطاعاتها، والخدمات التي يقدمها «الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية»، ودورها في توعية العمال بالحقوق والواجبات ليس تجاه العمل داخل الوزارة فقط، بل تجاه الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج.