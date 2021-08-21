الانتهاء من تنفيذ 2432 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بأخميم

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية إلى مدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بهما.

ورافق «طلعت» في جولته مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، والمهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة ودفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدن الصعيد.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بمدينة أخميم الجديدة، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى منها بمساحة 3400 فدان، وكذا عمارات مشروع «سكن لكل المصريين» التي تم تنفيذها بإجمالي 2432 وحدة سكنية، ثم تفقدوا عدداً من المباني الخدمية التى تم تنفيذها بالمدينة وتشمل (وحدة صحية - أسواق تجارية وإدارية - وحدة إسعاف - مكتب بريد - قسم شرطة - ملاعب ثلاثية وخماسية)، والتي تساهم في تنمية المدينة وجذب المواطنيين والاستثمارات إليها.

كما شملت جولة مسؤولي الإسكان بأخميم الجديدة، تفقد محطة كهرباء شرق سوهاج المغذية للمدينة، ومتابعة أعمال الطرق وتنسيق المواقع بمداخل ومحاور مدينة أخميم الجديدة.

الانتهاء من المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة

ثم انتقل مسئولو الإسكان، إلى مدينة سوهاج الجديدة، واستهلوا الجولة بزيارة الحديقة المفتوحة التى تم إنشاؤها بالمدخل الرئيسى للمدينة على مساحة 4 أفدنة، والتي تضم مساحات خضراء ومسارات للجري والمشي وسط الأشجار بطول 2 كيلو متر، ومسارًا لقيادة الدراجات.

كما تفقد مسئولو الوزارة، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، بطاقة إجمالية 36 ألف م3/ يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 95%، وسيتم التشغيل التجريبي لها خلال شهر.

كما تفقدوا المستشفى الجامعى التي تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 8.5 فدان، حيث تم بناء مبنى المستشفى على مساحة 2223 م2، إضافة إلى المبنى التعليمي بمساحة 800 م2.

من جانبه، أوضح المهندس رجب سالمان، أنه جارٍ تجهيز المستشفى الجامعي بمعرفة وزارة التعليم العالى لبدء التشغيل بمعرفة جامعة سوهاج، وأن المستشفى سعة 200 سرير.

كما قام مسئولو الوزارة، بتفقد مستشفى الأطفال «شفا الأورمان» الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 6.5 فدان، بسعة 263 سريرًا، كما تفقدوا الأحياء السكنية للوقوف على مستوى التسكين والخدمات المقدمة للسكان وكذا كثافة التسكين بالمدينة.