«العنف ضد المرأة».. مؤتمر في «طب طنطا»

يعقد قسم الأمراض العصبية والنفسية في كلية الطب جامعة طنطا، الأربعاء المقبل، مؤتمره السنوي الخامس بعنوان «العنف ضد المرأة بين الطب النفسي والقانون والدين»، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالغربية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ‏الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حسام الصاوي، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية ورئيس المؤتمر، أن الجلسة الافتتاحية ستنعقد بقاعة المؤتمرات بكلية طب طنطا، وأن الجلسات العلمية ستناقش الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة في جميع مراحل حياتها.

من جانبها، صرحت الدكتورة مي عيسى، أستاذ الطب النفسي والمنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر يُعقد خلال الفترة من 24-27 أغسطس الجاري، ويتناول الطب النفسي للمرأة، ويشارك فيه أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية والأمانة العامة للصحة النفسية والباحثون في مجال المرأة بمصر.