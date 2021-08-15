تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر فرع طنطا

اعتمد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بمحافظات الدلتا إعلان تنسيق الكليات لتقديم الرغبات والالتحاق بالكليات، خاصة أن مدينة طنطا بها كليات الشريعة والقانون وأصول الدين وعلوم القرآن.

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2021 جامعة الأزهر فرع طنطا

وبعد إعلان نتائج هذا العام، من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 عن السنوات الماضية قليلًا مقارنة بالعام الماضي، وتقدم «الوطن» تنسيق عام 2020 للطلاب ليكون نموذجًا لتوقعات الطلاب.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 538 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتساب الحد الأدنى 342 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتظام الحد الأدنى 437.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتساب الحد الأدنى 361 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 552.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة والقانون علمي انتساب الحد الأدنى 409 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة والقانون أدبي انتظام الحد الأدنى 499.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بطنطا شعبة الشريعة والقانون أدبي انتساب الحد الأدنى 426 درجة.

- أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 430.5 درجة.

- أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى علمي انتساب 325 درجة.

- أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى أدبي انتظام الحد الأدنى 399 درجة.

- أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى أدبي انتساب 315 درجة.

- كلية القرآن الكريم 358 (علمي).

- كلية القرآن الكريم 321 (أدبي).