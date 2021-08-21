حقيقة تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021.. توقيت آخر قرار

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات حول صدور قرارات بتعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة، وحول التأكّد من حقيقة تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021، تواصلت «الوطن» مع إحدى المصادر الحكومية المسؤولة، لكشف التفاصيل.

حقيقة تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكّد المصدر، أنَّ تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021 في الجهات الحكومية، لم تكن إلا شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لكن لم يصدر أي قرار رسمي باجراء هذه التعيينات.

مصدر يكشف حقيقة تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021.. آخر قرار للتعيينات في 2015

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ آخر قرار تعيينات لذوي الاحتياجات الخاصة كان في عام 2015، وتمّ تعيين 5 آلاف خريج من ذوي الاحتياجات الخاصة، بكل أنواع الإعاقة في جميع المحافظات وفي جهات وهيئات حكومية ووزارات مختلفة.

وأوضح المصدر، أنَّه تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة 2021، ربما تتحقق خلال الفترة المقبلة، بعد حصر الاماكن الشاغرة في الوظائف الحكومية والتي تتناسب مع نسب الإعاقات وطبيعة العمل في الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

القانون ألزم الجهات الحكومية بتعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة بشروط

وأشار المصدر، إلى أنَّ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ألزم كل جهة حكومية بتعيين نسبة 5% من التعيينات التي تلتحق بها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدًا أنَّ هذه التعيينات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تكون مرافقة لقرار التعيينات الحكومية حال صدوره، بحيث يتمّ تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، من إجمالي الأعداد المرشحة للتعيين في كل جهة.

كان قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، يلزمان الدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع إعاقتهم، وأعد القانون تعيين وتوظيف المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%، أحد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم القدرة على العمل.

ومن بين الشروط المطلوبة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في وظيفة حكومية، يجب على المعاق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي بطاقة يتمّ استخراجها من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له ذوي الإعاقة.