تلقي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي.. الأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021/2022، والتي ستجرى في الفترة من 7 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل بكليات الآداب والحقوق والتجارة بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بالنسبة للطلاب المعاقين يشترط الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين ولا تمنع عن تدوين المحاضرات بكلية التجارة، مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

درجات القبول

ويتم قبول الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، وهي المدارس الخاصة للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

الأوراق المطلوبة

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم، صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وعدد 2 صورة شخصية.

وبدأت أمس السبت، 7 أغسطس الجاري، تلقي الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا، حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر المقبل، ويتم تحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية بالجامعة.