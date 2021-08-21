خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021.. إنشاء حساب للزوج أولا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا على بطاقة التموين، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تقدم عدة خدمات تموينية للمواطنين يتمّ إنجازها إلكترونيًا.

وتتطلب خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021 الخاص بزوجها عدة شروط من أجل إتمام خطوات إضافة الزوجة على البطاقة والاستفادة من حصة الدعم التمويني المخصص لها عند سرف التموين شهريًا.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021

** دخول الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

** إنشاء الزوج حسابًا على الموقع من هنا.

** إدخال الزوج للبيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي لديه.

** كتابة رقم الهاتف المحمول المدون بإسمه لدى شركة الاتصالات.

** الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

** يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

** يدخل الزوج على خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية .

** يختار الزوج بند اضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

** يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة.

** يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجةو

** بالنسبة لإضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج التي لم تكن مقيدة ببطاقة تموين الأسرة قبل الزوج، فإن عملية إضافتها لبطاقة الزوج قد تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع.

** ثم بعد ذلك ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات، يتمّ اختيار منها ضم خانة ضم أفراد أسرتي، ومنها ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية.

** يسجل الزوج بيانات الزوجة والتي تشمل رقم البطاقة الشخصية، البطاقة التموينية لوالدها، أو البطاقة الموجودة عليها، ثم يختار إضافة.

** تظهر رسالة تؤكّد إتمام ضم أفراد أسرتك بنجاح.

ومن ضمن شروط إضافة الزوجة لبطاقة الزوج التموينية أن تكون الزوجة سبق لها صرف المقررات التموينية من خلال بطاقة تموين أخرى.