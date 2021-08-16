موقع دعم مصر.. خطوات استخراج بطاقة التموين

يشهد محرك البحث العالمي حوجل، حركة متزايدة من قبل الأشخاص الراغبين في معرفة طرق الدخول على موقع دعم مصر من أجل معرفة كيفية استخراج بطاقة التموين إلكترونيا وبشكل مبسط من الموقع الإلكتروني، والذي يستغرق دقائق معدودة تيسيرا على المواطنين بدلا من الذهاب لمكاتب التموين في المحافظات.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدد 26 فئة جديدة الفرصة لاستخراج بطاقة التموين للأسر المستحقة للدعم الحكومي ولا تمتلك بطاقة تموينية، من أجل صرف المستحقات والمقررات التموينية التي تتيحها الحكومة ضمن منظومة الدعم.

ولمعرفة خطوات استخراج بطاقة التموين من موقع دعم مصر، يتم الالتزام بعدة خطوات للتمكن من استخراج بطاقة التموين بنجاح.

خطوات استخراج بطاقة التموين من موقع دعم مصر

1 - يتم الدخول على موقع دعم مصر من هنا .

2 – يتم الضغط على بند خدمات تموينية للمواطنين.

3 - يتم اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة.

4 – يتم الضغط على كلمة "أوافق" التي تظهر إلكترونيا ضمن الرسالة التحذيرية والخاصة بعقوبة التزوير في أي من بيانات البطاقة.

5 – يتم كتابة بيانات البطاقة الخاصة بالاسم رباعي.

6 – يتم كتابة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالبطاقة الشخصية.

7 – يتم إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة ثم الضغط على كلمة "التالي".

8 – الضغط على كلمة إدخال الكود لإرسال رسالة عبر رقم الموبايل.

9 – يعقب ذلك اختيار "المحافظة ثم المديرية ثم الإدارة ثم مكتب التموين ثم اسم التاجر ثم عنوان السكن".

10 - الضغط على بند "التالي" من أجل كتابة المستفيدين المطلوب إضافتهم على البطاقة.

11 – الضغط على بند "تنفيذ إصدار بطاقة".

ونبهت وزارة التموين من خلال رسالة تحذيرية يتم بثها عبر موقع "دعم مصر" بشأن تزوير أي بيانات في بطاقة التموين عند القيام بإنهاء الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

عقوبة تزوير بيانات بطاقات التموين عند إضافة المواليد

وتتضمن الإجراءات المتخذة في حال تزوير بيانات البطاقات التموينية، عقوبتين، الأولى هي إلغاء البطاقة نهائيا، والثانية هي المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.