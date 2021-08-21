خريطة «كورونا أفريقيا».. 7 ملايين إصابة

سجلت القارة الأفريقية في 20 أغسطس الجارى ارتفاعًا في عدد الحالات المؤكدة بكورونا «تحدداً في 55 دولة أفريقية»، لتصل إلى 7412670 إصابة، بينما تم إعطاء أكثر من 57.848.461 لقاحًا في جميع أنحاء القارة وفقًا لجامعة «جونز هوبكنز».

وبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها في أفريقيا 187173 حالة وتعافى 6533903 أشخاص، حيث يوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها بنحو 2.652652 وتوفي 78694 شخصًا.

وتُعد البلدان الأخرى الأكثر تضررًا هي المغرب بـ791559 حالة، وفي تونس 632328 حالة، وفي إثيوبيا 292731 حالة إصابة، وليبيا 291168 حالة، وفي كينيا 225663.

ويتم تجميع الأرقام من قبَل مركز علوم وهندسة النظم «CSSE» في جامعة جونز هوبكنز «خريطة العالم»، باستخدام إحصائيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى أقسام الصحة العامة الوطنية والإقليمية.

الجرعة الثالثة

إلى ذلك، حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن القرارات التي تتخذها الدول الغنية بتقديم جرعات معززة ثالثة ضد كورونا لسكانها الذين تم تطعيمهم ستؤدي إلى تراجع الجهود لاحتواء انتشار هذا المرض الفتاك في أفريقيا وفقًا لموقع «أول أفريكا نيوز».

وتعد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين عدد متزايد من الدول الغنية التي تخطط لتقديم جرعات معززة ثالثة من اللقاح لشعوبها، في وقت تكافح فيه دول العالم الفقيرة من أجل الحصول على جرعة واحدة من هذه اللقاحات المنقذة لحياة شعوبها.

ويحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، من أن تحركات بعض البلدان لإدخال جرعات معززة تهدد قدرة أفريقيا على تخليص نفسها من هذا المرض الساحق، قائلاً: إن الدول الأكثر ثراءً التي تخزن اللقاحات تسخر من عدالة اللقاحات.

وأضاف مويتي: «البلدان ذات الدخل المرتفع قدمت بالفعل، في المتوسط، أكثر من 103 جرعات لكل 100 شخص، بينما في أفريقيا يبلغ هذا العدد ست جرعات، الفشل في تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر في جميع البلدان سيؤدي إلى وفيات لا داعي لها، كما سيسهم في الظروف التي من المرجح أن يتحور فيها الفيروس بشكل أكبر ويمكن أن يؤخر في النهاية التعافي العالمي من هذا الوباء».