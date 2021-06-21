أستاذ اقتصاديات الأوبئة: «كورونا» لن ينتهي في أفريقيا قبل 2023

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن أقل من 1% من سكان القارة الإفريقية حصلوا على لقاح فيروس كورونا فقط، وبالتالي هناك توقعات بأن الوباء لن ينتهي في القارة بداية 2022، ولكن سينتهي نهاية 2022 وأوائل 2023، وذلك لن يتحقق إلا بواسطة خطة تدريجية لتصدير اللقاحات بداية 2022؛ لضمان عدم تحور الفيروس في أفريقيا.

وأضاف عنان خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «إحنا داخلين على موجة رابعة، وستبدأ بالفعل نهاية أغسطس وبداية شهر سبتمبر، وتستمر مثل العام الماضي، ويمكن أن تكون أكثر شراسة، وعلينا الاستعداد لها تماما، فهناك عامل جديد في هذه الموجة».

وأشار إلى أنه في الموجات الثلاثة السابقة كان ليس أمامنا فعله سوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، بينما في الموجة الرابعة يوجد لقاحات، وملاحظ أنه كلما ارتفعت نسبة التطعيمات كلما المنحنى الوبائي للوفيات ينخفض.

وتابع: «لو دلوقتي 4% من المصريين واخدين اللقاح، و0.5% واخدين الجرعتين، احنا عاوزين نوصل الموجة الرابعة يكون مطعم على الأقل 10% من السكان، ولو وصلت النسبة لـ20% منحى الوفيات هيقل 88% وهذا ما تستهدفه مصر في 2021».

وأكد أن ميزان الاقتصاد العالمي تغير تماما منذ 2019 حتى 2021، فهناك دول صعدت مثل الصين، وأخرى اقتصادها انخفض تماما، ومصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهد الناتج المحلي بها ارتفاع في 2020 مقارنة في 2019، واستطاعت التوازن ما بين الغلق والسيطرة على الوباء وبين فتح الاقتصاد تدريجيا، سواء الغلق في وقت الذروة أو الفتح بعد ذلك.