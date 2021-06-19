«الصحة العالمية»: وضع «كورونا» في أفريقيا مقلق

اعتبر مدير برنامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايكل راين، مساء أمس ، أن مسار الإصابات بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا مقلق جداً، مع انتشار نسخ متحوّرة معدية أكثر ومعدّل تلقيح منخفض. وبحسب المعطيات التى جمعتها المنظمة، سُجّلت فى أفريقيا 116.500 إصابة جديدة فى الأسبوع المنتهى بـ13 يونيو، أى أكثر بـ25500 إصابة من العدد المسجّل الأسبوع السابق.

وأشار «راين» إلى أنه بالنظر إلى الوضع الإجمالى فى أفريقيا، لا تبدو القارة السمراء فى حال سيئة للغاية، إذ إن عدد الإصابات فيها لم يمثل سوى أكثر من 5 بالمائة بقليل من عدد الإصابات الجديدة المسجّلة على مستوى العالم الأسبوع الماضى، وكذلك فإن عدد الوفيات فيها لا يشكل سوى 2.2 بالمائة من الوفيات على الصعيد العالمى. لكن فى بعض الدول تضاعف عدد الإصابات فيما سجّل ارتفاعاً بأكثر من 50 بالمائة فى دول أخرى.

من جهة أخرى، قال أطباء فى الهند إنهم أُجبروا على إزالة أعين 3 أطفال أصيبوا بعدوى الفطر الأسود المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما نقلت أمس قناة «سكاى نيوز». وتعانى الهند حالياً فوق مأساة فيروس كورونا من تفشى عدوى الفطر الأسود، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بالعدوى. وقالت وسائل إعلام هندية، أمس، إن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت أعينهم فى مومباى أعمارهم تتراوح بين 4-14 عاماً. وكانت واحدة منهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، وهى الوحيدة بينهم المصابة بالسكرى، وأشار الأطباء إلى أن عينيها تحولتا إلى اللون الأسود فى غضون 48 ساعة.