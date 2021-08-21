الأقباط يختتمون «صوم العذراء» ويودعون أكل «الدقة» و«الشلولو»

يختتم الأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السبت، صوم العذراء مريم الذي استمر لمدة 15 يومًا، ويعد من أصوام الدرجة الثانية طبقًا لعقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحتفلون غدًا الأحد، بما يعرف بـ«عيد صعود العذراء»، طبقًا للاعتقاد المسيحي.

عيد صعود العذراء 2021

وتقام قداسات عيد العذراء، في الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد صعود العذراء، في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي سيترأس عقبه الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للشباب القبطي في الداخل، الذي يعقد بالمركز لمدة 8 أيام، بمشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر ويحمل عنوان «التمتع بالجذور».

الليالي الختامية لموالد العذراء

كما تُقام مساء اليوم السبت، الليالي الختامية لموالد العذراء مريم في العديد من الأديرة والكنائس الأثرية التي تحمل اسمها وخاصة دير العذراء بجبل درنكة في أسيوط، ودير العذراء ببياض العرب في بني سويف، وكنيسة العذراء بمسطرد في القليوبية، ودير العذراء بجبل الطير في المنيا، وكنيسة العذراء بمنطقة الزيتون، وكنيسة العذراء بالمعادي وكلاهما في القاهرة.

صوم العذراء

وصوم العذراء هو من الأصوام المسموح فيها بتناول السمك، دون السماح بأكل اللحوم والبيض وشرب اللبن، ويحرص خلاله العديد من الأقباط على الزهد ويلجأون لصومه على الماء والملح دون الزيت، ويقبلون على عمل «الدقة» وهي أكلة من «السمسم والملح والبهارات المطحونة»، فضلًا عن تناول الملوخية دون طبخ وهو ما يسمى بـ«الشلولو»، وهي عبارة عن «ملوخية ناشفة» ومياه باردة وثوم وبصل دون طهي، ليبدأ الأقباط اعتبارًا من غدٍ بتناول اللحوم وتوديع «الدقة» و«الشلولو».

وصوم العذراء، هو الصوم الوحيد الذي فرضه الأقباط على الكنيسة، بحسب المراجع الكنسية، ومُعترف به أيضاً في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد.