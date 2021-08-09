«الأرثوذكسية» تحتفل بـ«صوم العذراء» بترسيم 131 شماسا «صور»

حرص عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على رسامة شمامسة جدد بالكنيسة، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع بدء صوم العذراء، والذي يُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

رسامة 91 شماسًا بكنيسة العذراء في مسطرد

وخلال القداسات التي تقام بالكنائس القبطية خلال تلك الفترة، تم رسامة الشمامسة الجدد بحسب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث صلى الأنبا مرقس مطران شبرا إيبارشية الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في مسطرد (إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر)، وبعد صلاة الصلح رسم المطران 71 من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس 20 آخرين في رتبة أغنسطس.

و«إبصالتس»، بحسب تعريف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هي أحد رتب الشمامسة وتعني مرتل أو منشد وهو رتبة غير كهنوتية، ويختص في الكنيسة بخدمة ترتيل المزامير، ثم أصبح عمله بعد ذلك هو ترتيل وإنشاد الألحان الكنيسة.

أما «أغنسطس» فهي رتبة شماسية أيضا معناها قارئ وهو يفسر قراءات الكنيسة شارحًا للناس ما يريد الكتاب المقدس أن يقوله.

وتعد كنيسة العذراء بمسطرد من أهم الكنائس التي يحرص الأقباط على زيارتها خلال فترة صوم العذراء، وتقام فيها موالد سنوية، بجانب الأديرة الاثرية الأخرى مثل دير العذراء بجبل درنكة في أسيوط.

رسامة إبصالتس وأغنسطسيين في دار السلام

كما صلى الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي في دار السلام، وبعد صلاة الصلح رسم الأسقف أحد أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس و12 آخرين في رتبة أغنسطس، وهم من اجتازوا الاختبارات التي حددتها الإيبارشية شروطًا للرسامة.

رسامة 27 إبصالتس في شبين القناطر

كذلك صلى الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر، القداس الإلهي، في أول أيام صوم السيدة العذراء، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالخصوص ورسم خلاله 27 من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل) بالإضافة إلى تدشين عدد من أواني خدمة المذبح.

وصوم العذراء مريم، الذي بدأ السبت الماضي، يستمر لمدة 15 يوما، وهو الصوم الوحيد الذى فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب المراجع الكنسية، ومُعترف به أيضاً في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد.