الكنيسة تستعد لـ«صوم العذراء».. القداس بالحجز وتعليمات للوقاية من كورونا

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، يوم السبت المقبل، الصوم المعروف بـ«صوم العذراء مريم»، لمدة 15 يوماً، والذى يُعد من أنواع صوم الدرجة الثانية التى يسمح خلاله بتناول الأسماك، فصوم السيدة العذراء صامه الرسل أنفسهم عند رجوع «توما الرسول» من التبشير في الهند، بحسب الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا.

ما هو صوم العذراء؟

وقال الأنبا ديمتريوس: «عندما عاد توما الرسول من رحلته سأل الرسل عن السيدة العذراء، فأجابهوه بأنها ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها!)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدا، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى وحتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي».

استعدادات الكنيسة لصوم العذراء

من جانبها تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ«صوم العذراء»، بالإعلان عن إجراءات جديدة للمشاركة في صلوات قداساته و«نهضاته الروحية»، التي تقام في الكنائس المختلفة، في ظل الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن بعض الإيبارشيات سمحت بزيادة أعداد المشاركين في القداسات لتصل لـ75% من مساحة الكنيسة، إلا أنها استمرت في اقامة قداسات الصلاة بالحجز المسبق، والتنبية على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة والمطهرات، وتوفير كواشف حرارة على بوابات الكنائس، ومطالبة الأقباط الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل ارتفاع درجات الحرارة أو رشح أو أي عرض مرضي عدم القدوم إلى الكنيسة.

موالد العذراء

وقررت الكنائس والأديرة التى تحمل اسم العذراء، إقامة موالد العذراء هذا العام والتي يحرص على المشاركة فيها آلاف الأقباط سنويا، ومن أشهرها مولد دير السيدة العذراء بجبل «درنكة» في أسيوط، والذي يستقبل نحو مليونى زائر سنوياً، إضافة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة مسطرد في القليوبية.

صوم العذراء

ووفقا للمراجع الكنسية، فإن صوم العذراء مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوماً مثل الكنيسة القبطية، و5 أيام فقط عند «السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس»، بينما يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومى الجمعة بين أيام 1 و14 أغسطس من كل عام، بينما يصوم «الكلدان الكاثوليك» يوماً واحداً.

أكلات الأقباط في صوم العذراء

وعن الأكلات القبطية خلال الصوم، لا يتناول بعض الأقباط السمك رغم السماح به حرصا على الزهد، ويقبلون على عمل «الدقة»، وهي أكلة مكونة من السمسم والملح والبهارات المطحونة، فضلا عن تناول الملوخية دون طبخ وهو ما يسمى بـ«الشلولو»، وهي عبارة عن «ملوخية ناشفة» ومياه باردة وثوم وبصل دون طهي.