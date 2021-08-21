دراسة بريطانية تكشف.. هل توفر اللقاحات حماية ضد «متحور دلتا»؟

قالت دراسة حديثة نشرتها جامعة «أكسفورد» فى المملكة المتحدة، إنه يظل الحصول على جرعتين من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، الطريقة الأكثر فاعلية لضمان الحماية من نوع COVID-19 Delta المثير للقلق والذي أنتشر بشكل كبير مؤخرا في العالم، وهو النوع السائد في المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

وأضافت الدراسة الخاصة بتأثير متحور دلتا على العبء الفيروسي وفعالية اللقاح ضد الإصابات الجديدة مع السلالة «دلتا» بـ«SARS-CoV-2» فيروس كورونا: أن لقاحات فايزر Pfizer وأسترازينيكا AstraZeneca لا تزال توفر حماية جيدة ضد العدوى الجديدة، ولكن الفعالية تقل مقارنة مع سلالة «ألفا»، أول سلالة للفيروس التي ظهرت في الصين.

وأوضحت الدراسة: أنه لا يزال الحصول على جرعتين من أي من اللقاحين توفران على الأقل نفس المستوى من الحماية التي توفرها الإصابة بفيروس COVID-19 من قبل من خلال العدوى الطبيعية، والتي توفر للجسم أجسام مضادة بشكل طبيعي.

المصابون بالفيروس ثم تلقحوا أكثر أمانا

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بعد إصابتهم بالفعل بـCOVID-19 يتمتعون بحماية أكبر من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يكونوا مصابين بـCOVID-19 من قبل، لافتة إلى أنه مع ذلك، فإن عدوى دلتا بعد الحصول على جرعتين من اللقاح كانت لها مستويات ذروة مماثلة للفيروسات الموجودة لدى الأشخاص غير الملقحين، ومع متغير ألفا، كانت مستويات الفيروس القصوى لدى المصابين بعد التطعيم أقل بكثير.

وأوضحت: أن جرعة واحدة من لقاح «موديرنا» Moderna لها فعالية مماثلة أو أكبر ضد متغير دلتا مثل الجرعات المفردة من اللقاحات الأخرى، مشيرة إلى أن جرعتين من لقاح فايزر يتمتع بفاعلية أولية أكبر ضد عدوى COVID-19 الجديدة، لكن هذا ينخفض ​​بشكل أسرع مقارنة بجرعتين من استرازينيكا.

وتشير النتائج إلى أنه بعد من أربعة إلى خمسة أشهر ستكون فعالية هذين اللقاحين متشابهة ومع ذلك، يجب دراسة التأثيرات طويلة المدى، كما استنتجت الدراسة أن الوقت بين الجرعات لا يؤثر على الفعالية في الوقاية من العدوى الجديدة، ولكن يتمتع الشباب بحماية أكبر بسبب التطعيم أكثر من كبار السن.

واستطردت: أن الأعراض المرتبطة بـ«SARS-CoV-2» فيروس كورونا، تختلف على حسب سلالة الفيروس وحالة التطعيم والتركيبة السكانية، ومع ذلك، فإن الاختلافات متواضعة ولا تتطلب حاليًا تغييرات واسعة النطاق في مناهج الاختبار المستهدفة.