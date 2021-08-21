أسعار وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة لمتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، 127 مكتبًا بجميع المحافظات لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وأكدت الوزارة أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء للمصريين، أو غيرهم للمقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة القليوبية

- مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي العام ببنها، أمام المستشفى التعليمي، قسم ثان بنها، محافظة القليوبية.

- المركز الطبي بكفر شكر، الطريق السريع بنها المنصورة، الإدارة الصحية القديمة، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية.

- مركز طبي الشباب، العبور، إسكان الشباب، 100متر، قسم العبور، محافظة القليوبية.

- مركز طبي الخانكة أول، قسم الخانكة، محافظة القليوبية.

- مركز طبي الخصوص، قسم الخصوص، محافظة القليوبية.

- مركز طبي بهتيم ثاني، قسم ثان شبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

- المركز الطبي بشبين القناطر، شارع المستشفى الأميري، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية.

- مركز طبي طوخ، مجلس مدينة طوخ، محافظة القليوبية.

- القناطر الخيرية أول، بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية.

- مركز طبي قليوب المحطة، بجوار مستشفى رمد قليوب، محافظة القليوبية.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيها مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التيتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.