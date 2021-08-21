خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. 5 إجراءات

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، مؤكدة أن خطة تطعيم العاملين بمديريات التربية والتعليم باللقاح من المقرر الانتهاء منها في مطلع أكتوبر المقبل، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة، فى تقرير رسمي لها، إلى أن الحجز يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، وذلك في إطار الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبًا لأي موجة مرتقبة للفيروس.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 عبر موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا، وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع لقاح كورونا الرابط من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة وهي «العاملين بالتربية والتعليم».

- ملء البيانات المطلوبة، وتتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول، وتحميل ملف خاص بالتاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات، وتتضمن أيضًا تحميل صورة شخصية، واختيار مكان وموعد التطعيم.

- بعد ذلك ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة خاصة برقم طلب الحصول على اللقاح.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمدوامة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام، تزامنا مع اقتراب الموجة الرابعة للوباء، لافتة إلى أنه في حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاستمرار في اتباع التدابير الصحية، لأن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من الأعراض التى تظهر ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير خاصة بمستجدات فيروس كورونا عن استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الخاص بأعداد مصابي الفيروس وكذلك الوفيات، وكذلك ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.