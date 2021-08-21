«بصيرة» تطلق مبادرة «الإتاحة حق» لدمج ذوي الإعاقات البصرية في المجتمع

أطلقت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، مبادرة جديدة تحت عنوان «الإتاحة حق»، تستهدف دعم وتمكّين ودمج الاشخاص ذوي الإعاقات البصرية في نواحي الحياة المختلفة.

وأكّدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة «بصيرة»، أنّ اطلاق المؤسسة لمبادرة «الإتاحة حق» تأتي ضمن استراتيجية عمل تتبنها بصيرة تهدف إلى تعريف الرأي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وضمنها الدستور المصري ونص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ومن بينها الحق في التمتع بكل الأنشطة.

مبادرة «الإتاحة حق»

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة «بصيرة»، في بيان لها، إلى أنَّ مبادرة «الإتاحة حق» تسعى لتحقيق هدفها في إتاحة نواحي الحياة المختلفة عبر عدة محاور أهمها الإتاحة الثقافية والمعرفية والإتاحة التعليمية والإتاحة الرياضية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وصولًا لتقبل المجتمع بشكل عام لهذه الشريحة.

وأوضحت أنَّ بصيرة ومن خلال مبادرة «الإتاحة حق»، وفي مجال الإتاحة التعليمية تسعى لتأكّيد أنَّ الإتاحة في مجال التعليم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ضرورة من ضرورات الحياة ومن السهل تطبيقها لأن الإعاقة البصرية لا تؤثر على التحصيل العلمي والدراسي، وأنَّها ممكنة من خلال تحقيق تعديلات بسيطة وسهلة مثل تدريب المدرسين وتوفير الأدوات التعليمية المناسبة أو المعينات البصرية والحسية في حالة الاحتياج إليها، وأن الإتاحة في التعليم تبدأ بتقبل المدارس للطلبة من ذوي الإعاقات البصرية، وإتاحة نفس الفرص التعليمية لهم مع تهيئة بيئة المدرسة لتكون مناسبة ومؤهلة للتعامل معهم.

ذوي الإعاقات البصرية

وتابعت أنَّ الإتاحة المعرفية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية تعمل على دمجهم في المجتمع بشكل كامل، مبينة أنَّ «بصيرة» أطلقت مؤخرًا ومن معرض القاهرة الدولي للكتاب مبادرة «اقرأ معي»، والتي هدفت إلى إتاحة كتب الأطفال من خلال طباعة الصفحات بطريقة «برايل» لتكون ملاصقة للصفات الأخرى، موضحة أنَّ المبادرة كان لها صدى رائع وأنَّ الإتاحة المعرفية تشمل أيضًا إتاحة تعرف الأطفال ذوي الإعاقات البصرية على مفردات الحياة من حولهم مثل زيارتهم للمتاحف.

واستكملت المدير التنفيذي لـ«بصيرة»، أنَّه في مجال الإتاحة الرياضية، حق تنطلق من كون الشخص ذوي الإعاقة البصرية يمكن له أن يلعب الكثير من الألعاب وليس فقط «كرة الجرس» وليس شرطًا أن يشاركوا في فرق ذوي الاحتيجات الخاصة فقط لأنهم قادرون على إجادة الكثير من الألعاب الأخرى، مثل الجودو والسباحة والجري وحمل الأثقال وركوب الخيل.

ونوهت إلى أنَّ هدف مبادرة «الإتاحة حق» هو خلق حالة من القبول المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية كأساس لحصول هذه الشريحة على كامل حقوقها ومنثما فتح الأفق لها لكي تعطي وتبدع في كل المجالات.