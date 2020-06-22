"بصيرة": إصابات كورونا في مصر تخطت حاجز الـ600 ألف حالة

كشف الدكتور ماجد عثمان رئيس التنفيذي لمركزة بصيرة لبحوث الرأي العام ووزير الاتصالات الأسبق، تفاصيل استطلاع رأي نفذه المجلس، وتوصل لوجود 616 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المركز اجرى استفتاء وسأل المواطنين فوق 18 عاما، لافتًا إلى أن 10 في الـ1000 قالوا أنهم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بنسبة 1%، متوقعًا أن هولاء هم أصحاب الاعراض البسيطة، ولم يسجلوا في وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك أرقام أخرى في الدراسة، يمكن ربطها بالرقم الرسمي المعلن، أن هناك 38% ممن شعروا أنهم أصيبوا بكورونا أجروا أشعة على الصدر، و23% منهم كشف عند طبيب، و15% قاموا بعمل مسحة، من العينة التي أجروا عليها الاستطلاع.