«مدبولي» يتابع أعمال تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية، حيث انتقل من محور التعمير إلى محور المحمودية، ليتابع مشروع استكمال هذا المحور المهم الذي يربط بين الإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة، ليشكل شرياناً جديداً للحياة يخدم أهداف التنمية.

ورافق «مدبولي» اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة .

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع بالنظر إلى ما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق، بما ييسر حركة المواطنين والبضائع، كما يسهم في دفع الاستثمار وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول مكونات المشروع وأهدافه من اللواء أحمد العزازي، الذي أشار إلى أن مشروع استكمال محور المحمودية يستهدف إنشاء محور مروري سريع وآمن لمستخدميه، ذي تصميم قوي يربط محافظة الإسكندرية عرضياً بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلاً فعالاً لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأوضح «العزازي» أن طول محور المحمودية يبلغ 55 كم، بعرض 5 حارات مرورية، بينها 3 حارات سريعة إلى جانب حارتي خدمة، على كل ضفة من ضفتي ترعة المحمودية، ويربط بين الاتجاهين 35 كوبري مشاة عائم مزود بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة، كما يربط اتجاهي السير 20 كوبري سيارات مزودة بممرات آمنة لحركة المشاة، معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة، حيث رُوعي في عملية التصميم تأمين حركة المشاة، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة.

ولفت نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى تفاصيل سير العمل في كل قطاع بالمشروع، موضحاً أن المشروع يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الاسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص، ومنها إلى زاوية غزال، ووصولاً إلى المحمودية.

وأشار إلى أن الجزء الذي يتم تفقده اليوم هو مشروع المحمودية 2 بمركز كفر الدوار، ويتكون من 6 كم على امتداد ترعة المحمودية، منها 3 كم بالجانب البحري و3 كم بالجانب القبلي بالمحور، وذلك لاستكمال الشريان الحيوي الجديد الذي بدأ من محافظة الإسكندرية وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بمركز كفر الدوار وتوفير فرص استثمارية هائلة، ويتم تنفيذ هذا القطاع بنسبة إنجاز 90%، لافتاً إلى أن الأعمال في كل قطاع تشمل أعمال الإطماء، والتدبيش، والتكسية وأعمال التربة.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن محور المحمودية يُعد مشروعًا هامًا يربط بين قلب الإسكندرية والبحيرة والدلتا، ويُعد مشروعًا واعدًا يحقق العديد من الإنجازات، كما سيسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية وتحقيق الرواج الاقتصادي والتنمية في المنطقة بالكامل.