الشريف عن تطوير محور المحمودية: الشقة اللي كان سعرها 200 ألف بقت مليون

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك لجنة تقيم الأوضاع الخاصة بأسعار التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سيجرى خفض الأسعار مرة أخرى بعدما جرى خفضها بنسبة 25%، إذا جرى الاحتياج لذلك.

وأضاف "الشريف"، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "سنقسط سداد المديونات الخاصة بالتصالح لأقصى مدة ممكنة حتى لا يتعثر أي مواطن في السداد، وذلك وفقًا لقدراته".

وتابع، أن التصالح في مصلحة المواطن، ممثلًا بذلك ما حدث في تطوير محور المحمودية: "الشقة هناك اللي كان سعرها 200 ألف جنيه بقت بمليون جنيه بعد التطوير".

وأكد المحافظ، أن تقنين الشقق يضاعف من أسعارها، بسبب قدرة مالكها على التصرف فيها مثل البيع والشراء والتوريث، مشددًا على أنه يجرى بداية العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع مراعاة التأخير إذا لزم الأمر، لإنجاز مصالح المواطنين الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح.