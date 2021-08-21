«بشك في سلوكها».. تفاصيل اعترافات رجل بقتل زوجته بكفر الشيخ

لم تمر ساعات قليلة، حتى تمكن رجال الشرطة بكفر الشيخ، من القبض على عاطل قتل زوجته التي تبلغ من العمر 18 عامًا، والمقيمين بقرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم بالمحافظة، بعدما أوهمهما بقضاء عطلة في شقة بمصيف بلطيم، وبالفعل ذهبا وطفليهما يوم الخميس، واستأجرا إحدى الشقق بشاطئ الزهراء، لكن عطلتهما انتهت بخنقها وطعنها بالسكين حتى أخرج أحشائها من بطنها، أمام طفليه وفر هاربا وأبلغ السمسار بالجريمة.

وعقب إلقاء القبض على المتهم ويدعى «أحمد ر و» 29 عاما، مقيم بقرية الشخلوبة مركز سيدي سالم، اعترف بجريمته أمام ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والبحث الجنائي بمركزي شرطة سيدي سالم والبرلس، بقتله زوجته «أنغام ع. أ.» 18 عاما، قائلا:« بشك في سلوكها ومكنتش لاقي طريقة اقتلها فقولتلها تعالي نروح المصيف علشان اقتلها بعيد عن الأهل والبلد، وروحنا فعلا وحصل مشاجرة هناك في المصيف وقتلتها».

السمسار أبلغ عن الواقعة بعد اتصال القاتل

ومساء أمس تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود بلاغ من «السعيد محمد السعيد عاطف»، 37 سنة، ويعمل سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل داخل وحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة ونقطة شرطة مصيف بلطيم، برئاسة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أنّ الجثة لسيدة تدعى «أنغام ع. أ.»، 18 سنة، وذلك بعدما أبلغهم السمسار بتلقيه اتصالًا من الزوج «أحمد»، 29 سنة، أبلغه خلاله بأنه قتل زوجته أمام طفليهما.

وكشفت المعاينة الأولية للجثة، أنّها مصابة بجرح طولي بالبطن أدى لخروج الأحشاء، بالإضافة إلى وجود طفلين صغيرين بجوار جثة والدتهما، في نفس الوحدة السكنية الواقعة في الطابق الثاني من العقار الكائن بشاطئ الزهرة، ومسجاة على ظهرها بكامل ملابسها، ويوجد ملاءة سرير حول رقبة المجني عليها، وجرح قطعي بعرض البطن، وتم التحفظ عليها.

تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم

قرر اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث البرلس؛ للوقوف على أسباب الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3978 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى القبض على الزوج ويجرى الآن التحقيق معه في نيابة مركز البرلس.