مقتل الطفلة «سجدة».. «شبشب وشورت وحلق» كشفت المتهم

شهدت واقعة مقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، ابنة المنصورة التي كانت تقضي إجازة العيد لدى جدها بقرية « الثمانين» التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، مفاجآت عدة، حيث كشفت التحريات عن قيام عجوز مسن يدعي«جمال.ا.ا»، جار المجني عليها، باستدراجها لمنزله ثم تعديه عليها وقتلها بالاشتراك مع زوجه ابنه «نورهان»، وزوجته التي شاهدته، وجرى دفن جثمان الطفلة بمدينة المنصورة بعد الانتهاء من تشريحه بمستشفى كفر الشيخ العام.

مقتل الطفلة سجدة.. سرقة الحلق الذهبي

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الذي يعمل قهوجي باستدراج الطفلة خلال شرائها «مصاصة»، من محل مجاور لمنزلها، لمنزله بعد صلاة المغرب، وبحث الأهالي عنها حتى عُثر عليها مقتولة ومُلقاه أسفل بئر سلم منزل المتهم واختفاء قرطها الذهبي، واعتدى عليها من الخلف وحقنتها زوجة ابنه بحقن محاولة إنقاذها بعدما اغشي عليها، وكشفت الشرطة عن وجود القرط الذهبي الخاص بالطفلة في منزل المتهم.

مقتل الطفلة سجدة.. شبشب الضحية يكشف المتهم

وجاء في تحريات الشرطة عن واقعة مقتل الطفلة سجدة، أن الشرطة عثرت على« شبشب»، الطفلة سجدة داخل منزل المتهم أثناء التفتيش بعد شك الأهالي والشرطة في العجوز وزوجة ابنه وزوجته، وهو ما أنكره المتهم لكنه اعترف بعد ذلك، حيث لجأ المتهم لحيلة الاتصال بذوييها وإيهامهم أن الطفلة موجودة في مدينة كفر الشيخ: «قالولنا البنت عايشة وفي كفر الشيخ وكويسة، والمتهم كان قاعد معانا وجاله تليفون وقال البنت في التعاون وصاحية»، وفقا لأحد أقارب المجني عليها.

مقتل الطفلة سجدة.. شورت المجني عليها

كما شهدت واقعة مقتل الطفلة سجدة، اكتشاف وجود« شورت» الطفلة في منزل المتهم، ما أكد الشكوك وجرى القبض عليه وعلى زوجته وزوجه ابنه، واعترف بالواقعة وفقا لمصدر أمني مطلع على التحقيقات، مشيراً إلى أن العجوز المتهم، اعتاد على استدرج الأطفال دون معرفة أحد وعُثر في منزله على زجاجات مشروبات مسكرة ممنوعة.

مقتل الطفلة سجدة.. المتهمان يمثلان الجريمة فجرا

ووفقا لمصدر مطلع على التحقيقات قام المتهم وزوجة ابنه وهما المتهمان الرئيسيان في واقعة مقتل الطفلة سجدة، بتمثيل جريمتهما فجر اليوم بقرية الثمانين في الحامول وسط حراسة أمنية مشددة ومنع الأهالي من الاقتراب لعدم الفتك بهما، في وجود النيابة العامة، وقاما بتمثيل الجريمة ودور كل منهما.

مقتل الطفلة سجدة.. تفاصيل القتل

يذكر أن الطفلة كانت تلهو مع صديقاتها وذهبت لشراء الحلوى «المصاصة»، من محل بجوار منزلها ثم اختفت بعد آذان المغرب، فبدأ البحث عنها في كل مكان ولم يتم العثور عليها، وبعد مرور ساعات وتحرير محضرا في الشرطة، جرى العثور على الطفلة مقتولة أسفل سلم منزل المتهم، وانتشرت قوات الأمن بالقرية وجرى القبض على أكثر من 15 شخصا من أهالي الطفلة والجيران لسؤالهم وتبين قيام جارها العجوز بالاعتداء عليها جنسيا من الخلف حتى أغشي عليها فأمر زوجة ابنه بأن تذهب للصيدلية وتشتري حقن فيتامينات وشاش وقطن في محاولة منها لإنقاذ الطفلة إلا انها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد العثور على الطفلة مقتولة، وبها آثار دماء واعتداء ولم يتم العثور على قرطها الذهبي، انتقلت قوات الشرطة برئاسة العميد هيثم عبد المقصود، مدير فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، ألى المكان لكشف ملابسات الواقعة، وجرى كشفها.