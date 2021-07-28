تحرك جثمان الطفلة «سجدة» من كفر الشيخ إلى مثواها الأخير بالمنصورة: مسن اغتصبها وقتلها

انتهى الطب الشرعي بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، من تشريح جثمان الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 أعوام، والتي لقيت مصرعها على يد عجوز بقرية «الثمانين»، التابعة لمركز الحامول، حيث تسلم والدها الجثمان وتوجه به إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لدفنها هناك، حيث يقيم ووالدتها.

وأصدرت نيابة مركز الحامول، قرارًا بتشريح جثمان الطفلة بعدما عُثر عليها مقتولة تحت «بير سلم» منزل جيران جدها بقرية «الثمانين»، وكشف مصدر أمني لـ«الوطن»، أن جار الجد الذي ادعى عثوره على جثة الطفلة هو الذي قتلها بعدما اعتدى عليها وسرق قرطها الذهبي.

وتغيبت الطفلة التي كانت تقضي إجازة مع والدتها لدى جدها بالقرية لساعات، وجرى البحث عنها في كل مكان وتم إبلاغ الشرطة، وفوجئ الأهالي بالعثور عليها مقتولة أسفل منزل أحد الجيران.

وانتقلت الشرطة والنيابة إلى مكان العثور على الجثة، وجرى استدعاء عدد من الأهل والجيران، وتبين من التحريات الأولية قيام جارهم العجوز البالغ من العمر نحو 57 عامًا بقتلها عقب الاعتداء عليها وسرقة قرطها الذهبي، كما حاولت زوجته وزوجة نجله التستر على الجريمة، حيث اشترت زوجة ابنه حقنا وشاش وقطن محاولين إنقاذ الطفلة بعد تعرضها للإغماء، لكنهم فشلوا في إنقاذها.

وألقت قوات الشرطة ومباحث الحامول برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس المباحث وتحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، على مجموعة من الأشخاص من أهل الطفلة والمشتبه بهم وكشفت التحريات قيام الرجل وزوجته وزوجة ابنه ببالتسبب في الحادث.

يذكر أن اهالي القرية كانوا في انتظار وصول جثمان الطفلة سجدة من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد تشريحه وفقا لقرار النيابة العامة، لتدفن بجوار جدتها لأمها، لكن والدها قرر أن يدفنها في مقابر مدينة المنصورة.