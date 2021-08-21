 رفع 2482 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي رُفعت قُدرت بـ2482 طنا بـ14 مركزا ومدينة، منها كفرالشيخ بـ400 طن، وبرج البرلس 35 طنا، وسيدي سالم 145 طنا، وسيدي غازي 25 طنا، وبلطيم 80 طنا، والرياض 106 أطنان، والحامول 150 طنا، ومصيف بلطيم 40 طنا، وقلين 130 طنا، وبيلا 170 طنا، ودسوق 400 طن، وفوة 220 طنا، ومطوبس 160 طنا، ومسير 21 طنا، ولافتًا إلى فرق التدخل السريع رفعت 400 طن بإجمالي 2290 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.