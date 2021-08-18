محافظ كفر الشيخ يوافق على السماح لطلاب 4 مراكز بالتقدم لمدارس التمريض

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على منح الفرصة لطلاب مركز قلين للتقديم لمدرسة دسوق بنات، وطلاب مركز سيدي غازي وبرج البرلس للتقديم بمدرسة كفر الشيخ بنات، وإعطاء الفرصة لطلاب مركز مطوبس في التقديم بمدرسة فوه بنات، وجميع الطلاب البنين التقدم لمدرسة تمريض كفر الشيخ بنين.

تحقيق العدالة في الالتحاق بمدارس التمريض

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان صحفي، اليوم، إن القرار جاء تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء المحافظة، والرغبة في عدم حرمان طلاب أي مركز من الالتحاق بمدارس التمريض.

جاء ذلك بعد مطالبات الأهالي بضرورة إلحاق أبنائهم في مدارس كائنة بعيدا عن مراكزهم بعدما أغلقت بعض المدارس أبوابها لاكتمال العدد فضلا عن أن التقديم اقليمي بمعنى أن يتقدم الطالب أو الطالبة في مدارس مركزه الذي يقيم فيه فقط، ما أدى لحرمان الكثير من الطلاب والطالبات من دخول مدارس التمريض وهو ما جعل المحافظ يتخذ قراره المتقدم.

شروط مدارس تمريض كفر الشيخ

وهناك عدة شروط وضعتها مدارس تمريض كفر الشيخ، للالتحاق بها من بينها أن يكون تنسيق الطالب المتقدم مناسبا وحاصلا على الدرجات التي تؤهله، واجتياز الاختبارات المختلفة داخل مدارس تمريض كفر الشيخ، ويتقدم إليها الطالب، فضلًا عن أنه يتم قبول الأعلى في المجموع ثم الأدنى.

الأوراق المطلوبة لمدارس تمريض كفر الشيخ

يتقدم الطالب بعدد من الأوراق، منها شهادة الميلاد أصل و3 صور منها، شهادة إتمام الشهادة الإعدادية، شهادة تفيد بأنه حسن السير والسلوك، 8 صور شخصية، وملف التقديم».