وزير القوى العاملة في افتتاح مركز الشباك الواحد ببورسعيد: «فين المقص؟»

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مركز خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة بحي الضواحي ببورسعيد، وطالب المسؤولين بدعم المتدرببن على مختلف المهن في الدورات التي تقدمها المديرية بدورات خاصة باللغات تناسب كل مهنة.

وأثناء ذهاب الوزير لقص الشريط للمركز لم يجد مقصًا، وقال «سأعد من واحد إلى ثلاثة حتى يأتي المقص»، ولكن موظفي المديرية لم يجدوا المقص، فألقى الوزير على موظفي خدمة الشباك الواحد التحية، واستكمل جولته في مديرية القوى العاملة.

توزيع عقود عمل لـ75 من ذوي الهمم

وعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مؤتمرا موسعا بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وقيادات مديرية القوى العاملة ببورسعيد.

وشاهد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد خلال المؤتمر، عددا من العروض المسرحية لذوي الهمم، ثم كرم الشركات التي ساهمت في توفير فرص عمل لذوي الهمم بالمحافظة، وكذلك فريق عمل «مصر بكم أجمل»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ووزع 75 عقد عمل لذوي الهمم الذين تم تعيينهم فى شركات بمحافظة بورسعيد.

«مصر بكم أجمل» تستهدف 1050 من ذوي الهمم بـ6 محافظات

وذكر المحافظ، أن مبادرة «مصر بكم أجمل» تُنفذ في 6 محافظات، حيث تقدم لها 1050 من ذوي القدرات الخاصة، وتم توفير 672 فرصة عمل للمشاركين بها وتنفيذ 221 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذوي الهمم.