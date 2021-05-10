«منعا لاستغلال المواطنين».. تطوير منظومة عمل الشباك الواحد بتعليم كفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تطويرمنظومة العمل بخدمة الشباك الواحد، وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تطوير منظومة العمل بالشباك الواحد، منعا لاستغلال المواطنين، فالمواطن لن يحتاج لتقديم طلبات، ولكنه يتوجه إلى وحدة الشباك الواحد بالدور الأول بالمركز التكنولوجي، ويسجل بياناته إلكترونيا مباشرة، من خلال مدخل البيانات الذي سيكون في استقباله دون أن يتقدم بطلب ورقي، وسيتم التواصل بين وحدة الشباك الواحد، وإدارة شئون الطلاب، لإرسال البيانات إلكترونيا، ويتم استخراج المستخرجات الرسمية التي يرغبها المواطن إلكترونيا، مؤكدة أن ميكنة العمل بالشباك الواحد تأتي ضمن خطة تطوير العمل بديوان المديرية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قالت «كشك» إن ما شهده مركز التطوير التكنولوجي مجرد تجربة، مؤكدة أن مركز الشباك الواحد يقدم كل الخدمات لكل المترددين وطالبي الخدمة من تعليم كفر الشيخ، سواء تقديم الشكاوى والرد عليها، بالإضافة إلى كل ما يخص إدارة شئون العاملين، وإدارة شؤون الطلاب، وإدارة خدمة المواطنين، وأن نسبة الاستجابة للشكاوى والرد عليها بلغت 100%.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، يضم مركز الشباك الواحد ماكينة لسحب الأرقام، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي، واستراحة للمترددين، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع أعمال تجهيز المركز لاستقبال المواطن.

من جانبه؛ أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنظام التي اتبعته مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بميكنة العمل بالشباك الواحد وإدارة شئون الطلاب بالمديرية، لتقديم خدمات متميزة للمترددين والراغبين في استخراج الأوراق الخاصة بهم.