500 جنيه «كاش باك» حال تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعى

تقدم عدة شركات عاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، العديد من العروض للراغبين في تحويل سياراتهم، حيث جاءت آخر تلك العروض من شركة «ماستر جاس»، المملوكة لـ«طاقة عربية»، والعاملة في مجال تحويل السيارات والتى أعلنت التقدم بعدد من العروض للراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشركة قررت طرح عرض «الكاش باك» للراغبين في تحويل سياراتهم، موضحة أن العرض عبارة عن الحصول على «كاش باك» بقيمة 500 جنيه لمن يجرى تحويل لسيارته إلى الغاز الطبيعي من خلالها ودفع قيمة التحويل نقدا بشكل كامل.

250 جنيه «كاش باك» لو حولت سياراتك للغاز بالتقسيط

وأوضحت الشركة، أن من يقوم بتحويل سيارته بنظام التقسيط سيحصل على «كاش باك» بقيمة 250 جنيه، لافتة إلى أنه يتم تقسيط أسعار تحويل السيارات بدون مقدم أو فوائد لمدة 12 شهر، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم.

وأوضحت الشركة: أنها تمتلك 19 محطة في عدد من محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغردقة والمنيا وبني سويف والإسكندرية، لافتة إلى أنه يتم العمل على إنشاء 30 محطة جدیدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية تحت اسم شركة «ماستر جاس» خلال عام 2021 باستثمارات تتجاوز 500 ملیون جنیه.

وأكدت الشركة سعيها للوصول إلى 200 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بحلول عام 2023 وهو ما يأتي كجزء من خطة الشركة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وخدمة الشاحنات والسيارات التي يجري تعديلها حالياً للعمل بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الشركة تعمل على إعداد خطة للتوسع في نشاطها لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة أعداد السيارات المحولة.