«البريد» لـ«أصحاب المعاشات»: توخوا الحذر ولا تكشفوا بيانات حساباتكم لأي شخص

بعد إصدار عدة بنوك مصرية تحذيرات للعملاء من التعرض لعمليات نصب واحتيال تمارس بحق العملاء، أصدر البريد المصري، بياناً، حذر فيه من عدم إعطاء أي شخص بيانات شخصية أو كلمات مرور للبطاقات، وبخاصة أصحاب المعاشات.

تحذير هام من البريد المصري

تحذير البريد المصري، يأتي بعد ساعات من تحذير مماثل لعدة بنوك مصرية، على رأسها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، من تعرض بعض العملاء لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على مبالغ من أرصدتهم البنكية.

يرجى توخى الحذر بشأن البيانات الشخصية

وقال البريد المصري، في بيانه: «عملاء البريد المصرى نحيط علمكم بأن البريد المصرى من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم ولن يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، فيرجى توخى الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بكم».

وأضاف البريد في تحذيره: «لوحظ فى الأونة الأخيرة بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة فى الحسابات وهى كلها حسابات مزورة الغرض منها الاستغلال والتعدي على الحسابات، ويرجى توخى الحذر والحيطة، كما يرجى العلم بأن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصري فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789».

أصحاب المعاشات فريسة سهلة

وقال مسئول في البريد المصري في تصريح لـ«الوطن»: إن أصحاب المعاشات من كبار السن، هم أكثر المواطنين الذين قد يقعوا في دائرة استهداف المحتالين، ممن قد يوهموهم بأمور من قبيل الفوز بجائزة الحج والعمرة، في سبيل الحصول على الأرقام السرية والبيانات الشخصية لبطاقات صرف المعاشات.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت بنوك منها بنك مصر والأهلي المصري، من مشاركة البيانات الشخصية أو الأرقام السرية للحسابات مع أشخاص آخرين، أو التواصل مع أي موظف يزعم صلته بالبنك في سبيل الحصول على بيانات بغرض التحديث أو غير ذلك.

تحذيرات البنوك

وكان حذر البنك الأهلى عملاءه من التعرض للاحتيال، وذلك عبر فيديو قصير نشره البنك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قال البنك: إن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل.

بينما قال بنك مصر فى بيان له اليوم: إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.